Органы власти в РФ обязали вести страницы в социальных сетях

По словам начальника отдела по развитию госпабликов Дениса Зацепина, главной площадкой для таких страниц, как и прежде, остается "ВКонтакте". «На сегодня в ВК работает почти 50 тысяч госпабликов, в «Одноклассниках» 17 тысяч, в мессенджере Telegram 5 тыс. Прогнозируется, что ситуация останется схожей и в будущем, с возможным ростом аккаунтов в Telegram», – заявил Зацепин.