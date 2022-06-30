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Органы власти в РФ обязали вести страницы в социальных сетях

30 июня 17:56
Фото: pixabay.com
В Госдуме приняли закон о госпабликах, который обязует органы власти создавать официальные страницы в социальных сетях и мессенджерах и публиковать там всю актуальную информацию.

К 1 декабря 2022 года, согласно новому закону, органы власти должны создать официальные паблики и размещать описание деятельности учреждения, а также цели и задачи, пишет tass.ru.

Ранее для органов власти были обязательными только сайты, по новому закону к ним добавились госпаблики в социальных сетях и мессенджерах. Это предписано законом с целью донесения до граждан актуальной информации в популярных социальных сетях и мессенджерах. Там же граждане смогут подавать жалобы и получать ответы о работе власти.

Согласно данным АНО «Диалог Регионы», в данное время насчитывается 72 тыс. госпабликов, их общая аудитория - 47 млн человек. Потенциальный объем - 150 тыс. госорганизаций, страницы которых до 1 декабря должны появиться в социальных сетях.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ привлекло к разработке законопроекта экспертов «Диалога». Активная работа с государственными пабликами ведется через центры управления регионами (ЦУР).

Замглавы АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев отметил, что при составлении законопроекта были учтены все разработки их ведомства. В частности, эксперты «Диалога» предложили публиковать в госпабликах кроме официальной информации еще и неформальный, полезный, интерактивный и даже развлекательный контент. К примеру,

можно в городском паблике провести викторину на знание истории. Подобный контент, хоть и не имеет к работе администрации прямого отношения, но поможет вовлечь граждан и нарастить число подписчиков.

По словам начальника отдела по развитию госпабликов Дениса Зацепина, главной площадкой для таких страниц, как и прежде, остается "ВКонтакте". «На сегодня в ВК работает почти 50 тысяч госпабликов, в «Одноклассниках» 17 тысяч, в мессенджере Telegram 5 тыс. Прогнозируется, что ситуация останется схожей и в будущем, с возможным ростом аккаунтов в Telegram», – заявил Зацепин.

Федеральный закон кроме этого подразумевает введение такого понятия как "официальная страница" госоргана, органа местного самоуправления, а также подведомственной организации. По закону паблики должны вести подведомственные учреждения, например, школы, больницы, детские сады и ДК.

#Новости#Общество
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