«Пора 10 тысяч печатать»: ростовчане раскритиковали дизайн новой сторублевой банкноты

В четверг, 30 июня, Банк России сообщил, что введет в оборот новую купюру, посвященную Москве и Центральному федеральному округу. На желто-золотой банкноте будут изображения Спасской башни Московского Кремля и Ржевского мемориала Советскому Солдату. Купюры будут вводить в оборот постепенно, используя наравне с купюрами 1997 года.
Однако жители Ростова-на-Дону не оценили как дизайн, так и покупательскую способность банкноты, не увидев смысла в модернизации привычных банковских билетов.
«Стакан лапши Биг Бона надо было изображать», — заметили ростовчане.
«А чем старые не устраивают купюры? Кто-то захотел заработать?» — удивилась горожанка.
«Дизайн купюр в 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей воспринимается как наши деньги. А 200, 2000 и теперь вот это — как НЕ наши. Будто передрали работу у соседа по парте — „списывай, но так, чтоб не слово в слово“», — заметили местные жители.
«Цвет ужасный, как будто в фурацилине вымочили…», — заметила еще одна читательница, которую смутил ярко-желтый оттенок банкнот.
«При этих ценах пора 10 тысяч печатать, а не сторублевые банкноты», — поддержал возмущения один из местных жителей, заметив, что на сто рублей можно купить только батон и бутылку молока.
«Смешные… Банкоматы их не будут год воспринимать, как это было с 200 и 2000 рублей… Задолбался их впихивать в банкоматы!», — поделился беспокойством другой местный житель.