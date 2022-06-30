«Пора 10 тысяч печатать»: ростовчане раскритиковали дизайн новой сторублевой банкноты

«Дизайн купюр в 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей воспринимается как наши деньги. А 200, 2000 и теперь вот это — как НЕ наши. Будто передрали работу у соседа по парте — „списывай, но так, чтоб не слово в слово“», — заметили местные жители.