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Ребенок получил ожог из-за брошенной с балкона сигареты в Ростове-на-Дону

30 июня 05:20
Фото: соцсети
В Ростове-на-Дону неизвестный бросил с балкона тлеющую сигарету и попал в ребенка, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Непотушенный окурок попал в плечо проходящего мимо несовершеннолетнего. Тлеющая часть осталась на коже, а сама сигарета отлетела в сторону.

«На коже остался болезненный ожог. Кто это сделал так и не удалось выяснить», — пишет автор.

Пользователи в комментариях написали, что нужно привлекать к административной ответственности людей, которые бросают с балконов непотушенные сигареты.

«Желательно огромный штраф, тысяч так 100, чтобы даже мыслей не было такое совершать», — пишут ростовчане.

Некоторые не поверили, что может быть такой ожог от брошенной сигареты.

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