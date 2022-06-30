Ребенок получил ожог из-за брошенной с балкона сигареты в Ростове-на-Дону

Непотушенный окурок попал в плечо проходящего мимо несовершеннолетнего. Тлеющая часть осталась на коже, а сама сигарета отлетела в сторону.
«На коже остался болезненный ожог. Кто это сделал так и не удалось выяснить», — пишет автор.
Пользователи в комментариях написали, что нужно привлекать к административной ответственности людей, которые бросают с балконов непотушенные сигареты.
«Желательно огромный штраф, тысяч так 100, чтобы даже мыслей не было такое совершать», — пишут ростовчане.
Некоторые не поверили, что может быть такой ожог от брошенной сигареты.