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РЭО приступил к работе над программой применения вторичных ресурсов в строительстве

30 июня 11:07
Фото: reo.ru
ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) принял участие в разработке программы по стимулированию использования вторсырья в строительной отрасли.

Отмечается, что разработку соответствующей отраслевой программы в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» поручила вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом пишет iz.ru.

«Больше всего мусора от строительства образуется при ремонте и сносе зданий, сооружений. В основном это отходы бетона и железобетона, бой кирпича, лом асфальта, а также отходы древесины. Все эти отходы можно использовать повторно. Так, вторичным щебнем можно заменить 50-70% гранитного щебня. Кроме того, во вторичный оборот можно вовлекать отходы линолеума, а также стеклобой. На законодательном уровне эти вопросы пока не урегулированы, но Минстрой России совместно с ППК „РЭО“ и иными ведомствами подготовил отраслевую программу применения вторсырья из отходов в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве до 2030 года. Проект программы с детальным планом мероприятий сейчас находится в правительстве. Кроме того, учитывая нынешние экономические условия, этот документ очень своевременный и благотворно скажется на экономике и экологии страны», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В программе представлены примерная номенклатура отходов, которые могут использованы повторно, а также приоритетные направления их использования. Здесь можно выделить сколы асфальта, лом черных металлов, минвату использованную, асбошифер (бой), макулатуру и оргалит, стеклобой, санфаянс использованный, кирпич (бой) и другие.

Отмечается, что сегодня в России наиболее эффективно во вторичный оборот вовлекаются отходы бетона, железобетона, кровельных материалов и отходы деревянных изделий. А около 60% от суммарного объема отходов демонтажа и строительства утилизируется во вторичный щебень.

Планируется, что к 2030 году использование вторичных материальных ресурсов, используемых при строительстве, должно достичь 40%.

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