РЭО приступил к работе над программой применения вторичных ресурсов в строительстве

«Больше всего мусора от строительства образуется при ремонте и сносе зданий, сооружений. В основном это отходы бетона и железобетона, бой кирпича, лом асфальта, а также отходы древесины. Все эти отходы можно использовать повторно. Так, вторичным щебнем можно заменить 50-70% гранитного щебня. Кроме того, во вторичный оборот можно вовлекать отходы линолеума, а также стеклобой. На законодательном уровне эти вопросы пока не урегулированы, но Минстрой России совместно с ППК „РЭО“ и иными ведомствами подготовил отраслевую программу применения вторсырья из отходов в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве до 2030 года. Проект программы с детальным планом мероприятий сейчас находится в правительстве. Кроме того, учитывая нынешние экономические условия, этот документ очень своевременный и благотворно скажется на экономике и экологии страны», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.