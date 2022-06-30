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Ростовчане высказались о «Черноголовке» вместо Coca-Cola в ресторанах общепита

30 июня 13:30
Фото: pxhere.com
Напитки от «Черноголовки» появятся в ресторанах «KFC» и «Вurger King» вместо импортных газировок, это вызвало бурное обсуждение среди любителей фаст-фуда в Ростове.

«Теперь придется носить нормальную колу с собой, чтобы не пить это», — возмутился один из пользователей в комментариях.

Ростовчане также возмутились ценам, которые не уменьшились из-за замещения импортных напитков отечественными. Правда некоторым такая замена, наоборот, понравилась.

«Наконец-то мы начали развиваться и использовать то, что сами производим», — написала в социальных сетях одна из ростовчанок.

Другие комментаторы посчитали, что рестораны зарубежных сетей питания давно должны были найти местных производителей для всех позиций в меню.

Ранее RostovGazeta писала о том, что бренд Coca-Cola на заводе в Ростовской области решили заменить на «ZКола».

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#Новости#Анна Ивченко#Общество
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