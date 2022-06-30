Ростовчане высказались о «Черноголовке» вместо Coca-Cola в ресторанах общепита

«Теперь придется носить нормальную колу с собой, чтобы не пить это», — возмутился один из пользователей в комментариях.
Ростовчане также возмутились ценам, которые не уменьшились из-за замещения импортных напитков отечественными. Правда некоторым такая замена, наоборот, понравилась.
«Наконец-то мы начали развиваться и использовать то, что сами производим», — написала в социальных сетях одна из ростовчанок.
Другие комментаторы посчитали, что рестораны зарубежных сетей питания давно должны были найти местных производителей для всех позиций в меню.
Ранее RostovGazeta писала о том, что бренд Coca-Cola на заводе в Ростовской области решили заменить на «ZКола».