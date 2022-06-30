Ростовский программист обвинил следователя в шантаже и угрозах

Геллер вместе с супругой зарабатывали тем, что давали деньги в долг под залог недвижимости. Они имели с этого процент, а если должник не мог расплатиться, то его имущество продавалось.
Однако, как считает сам программист, ему попались так называемые профессиональные заемщики, которые изначально не собираются отдавать деньги. А договор залога недвижимости они годами оспаривают в судах.
В 2019 году к семье программиста пришли с обысками, а сам он поехал в полицию для дачи показаний. Издание пишет, что следователь требовал сознаться в том, что Геллер не совершал.
«Следователь якобы заставлял признаться в том, что они давали людям деньги в долг, заранее зная, что их не вернут. Будто таким образом семья хотела получить объекты залога, стоимость которых превышала размеры займа», — говорится в публикации.
Отмечается, что Геллеру якобы предлагали домашний арест за признание, иначе ему обещали заключение под стражу. Сам ростовчанин заявил, что записал весь разговор.
Издание пишет, что в отношении следователя отказываются возбуждать уголовное дело. Программиста оправдали, но это решение отменили и отправили на новое рассмотрение. Информация уточняется.