Режиссер Кирилл Серебренников, уехавший из России в марте этого года, рассказал о закрытии театра «Гоголь-центр». Напомним, что ростовчанин с 2013 года являлся художественным руководителем московского театра имени Гоголя, затем преобразовав его в «Гоголь-центр».
В прошлом году Серебренников покинул должность худрука, и им стал актер и постановщик Алексей Агранович. Контракт с Аграновичем, ранее участником труппы Серебренникова, был подписан до 4 июля 2022 года и не был продлен мэрией Москвы.
По мнению ростовского режиссера, смена руководства разрушит прежний «Гоголь-центр» и сделает из него совершенно другой театр. Он добавил, что закрытию театра могла поспособствовать политическая позиция его труппы и художественного руководителя.