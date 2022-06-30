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Ростовский режиссер Кирилл Серебренников рассказал о закрытии театра «Гоголь-центр»

30 июня 09:34
Фото: https://vk.com/gogolcenter
Ростовский режиссер и постановщик Кирилл Серебренников подтвердил закрытие, созданного им московского театра «Гоголь-центр». Заявление опубликовано в его Telegram-канале.

Режиссер Кирилл Серебренников, уехавший из России в марте этого года, рассказал о закрытии театра «Гоголь-центр». Напомним, что ростовчанин с 2013 года являлся художественным руководителем московского театра имени Гоголя, затем преобразовав его в «Гоголь-центр».

В прошлом году Серебренников покинул должность худрука, и им стал актер и постановщик Алексей Агранович. Контракт с Аграновичем, ранее участником труппы Серебренникова, был подписан до 4 июля 2022 года и не был продлен мэрией Москвы.

По мнению ростовского режиссера, смена руководства разрушит прежний «Гоголь-центр» и сделает из него совершенно другой театр. Он добавил, что закрытию театра могла поспособствовать политическая позиция его труппы и художественного руководителя.

Ранее RostovGazeta писала о том, кто из ростовчан уехал из России и по какой причине.

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