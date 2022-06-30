Участника «Битвы экстрасенсов» наказали в Ростове за критику спецоперации

Управление выяснило, что мужчина разместил пост в соцсети «ВКонтакте», в котором были признаки возбуждения ненависти к жителям Кавказа. Он также размещал материалы, дискредитирующие использование ВС РФ в спецоперации.
«Среди жителей донского региона он известен как Намтар Энзигаль — участник «Битвы экстрасенсов» и «Последний герой». Также он учит людей «черной магии», — говорится в публикации.
Отмечается, что гневный пост он оставил 24 февраля, когда началась спецоперация. Этим он привлек к себе внимание.
Железнодорожный районный суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.