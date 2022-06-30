В переулке Соборном в Ростове переложат плитку

Речь идет о ремонте плиточного покрытия на пешеходных переходах участка Соборного в границах между улицами Шаумяна и Серафимовича. Максимальная стоимость контракта составляет более 2,39 миллиона рублей, за эти средства необходимо также обустроить пандусы.