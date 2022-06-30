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В переулке Соборном в Ростове переложат плитку

30 июня 13:50
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове ищут подрядчика, который отремонтирует плитку и обустроит пандусы на Соборном переулке, данные об этом появились на портале закупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова выступила заказчиком аукциона, объявленного для поиска подрядчика, готового отремонтировать дорожное покрытие Соборного переулка в срок до 30 сентября текущего года.

Речь идет о ремонте плиточного покрытия на пешеходных переходах участка Соборного в границах между улицами Шаумяна и Серафимовича. Максимальная стоимость контракта составляет более 2,39 миллиона рублей, за эти средства необходимо также обустроить пандусы.

Заявки от исполнителей будут принимать до 8 июля, через три дня объявят победителя конкурса, а после подписания контракта исполнителю предстоит приступить к работам.

Ранее стало известно, сколько средств будет потрачено на аналитику пассажирского потока в автобусах Ростова.

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