В переулке Соборном в Ростове переложат плитку

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова выступила заказчиком аукциона, объявленного для поиска подрядчика, готового отремонтировать дорожное покрытие Соборного переулка в срок до 30 сентября текущего года.
Речь идет о ремонте плиточного покрытия на пешеходных переходах участка Соборного в границах между улицами Шаумяна и Серафимовича. Максимальная стоимость контракта составляет более 2,39 миллиона рублей, за эти средства необходимо также обустроить пандусы.
Заявки от исполнителей будут принимать до 8 июля, через три дня объявят победителя конкурса, а после подписания контракта исполнителю предстоит приступить к работам.
Ранее стало известно, сколько средств будет потрачено на аналитику пассажирского потока в автобусах Ростова.