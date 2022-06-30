В Ростове до 1 декабря ограничат движение транспорта по Варфоломеева

На улице Варфоломеева в районе дома 260а в Ростове начнется строительство жилого здания. Из-за этого там будет частично перекрыто движение для автомобилистов.
Объездные пути придется искать с 15 июля по 1 декабря.
Ранее стало известно, что движение ограничили по улице Фурмановской с 29 июня. Там в течение месяца будут чинить водопровод. Открыть улицу для проезда автомобилистов планируют не раньше 20 июля. Также остановку машин запретят на улице Таганрогской с 9 июля. Это необходимо для повышения пропускной способности улицы. Перекрытым остается и переулок Островского в районе дома No43 в центре донской столицы. Движение по ему будет ограничено до 22 августа из-за возведения здания.