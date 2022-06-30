В Ростове до 1 декабря ограничат движение транспорта по Варфоломеева

Ранее стало известно, что движение ограничили по улице Фурмановской с 29 июня. Там в течение месяца будут чинить водопровод. Открыть улицу для проезда автомобилистов планируют не раньше 20 июля. Также остановку машин запретят на улице Таганрогской с 9 июля. Это необходимо для повышения пропускной способности улицы. Перекрытым остается и переулок Островского в районе дома No43 в центре донской столицы. Движение по ему будет ограничено до 22 августа из-за возведения здания.