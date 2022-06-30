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В Ростове до 1 декабря ограничат движение транспорта по Варфоломеева

30 июня 07:30
Фото: 1mediainvest.ru
С 15 июля по 1 декабря 2022 года ростовские автомобилисты не смогут передвигаться по улице Варфоломеева. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

На улице Варфоломеева в районе дома 260а в Ростове начнется строительство жилого здания. Из-за этого там будет частично перекрыто движение для автомобилистов.

Объездные пути придется искать с 15 июля по 1 декабря.

Ранее стало известно, что движение ограничили по улице Фурмановской с 29 июня. Там в течение месяца будут чинить водопровод. Открыть улицу для проезда автомобилистов планируют не раньше 20 июля. Также остановку машин запретят на улице Таганрогской с 9 июля. Это необходимо для повышения пропускной способности улицы. Перекрытым остается и переулок Островского в районе дома No43 в центре донской столицы. Движение по ему будет ограничено до 22 августа из-за возведения здания.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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