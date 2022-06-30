В Ростовской области осудили мужчину, укравшего у погибшего в ДТП телефон

В Зимовниках Ростовской области суд вынес решение по делу Максима Тимченко. Он обвинялся в краже. По версии следствия, в 2019 году Тимченко оказался на месте дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек. Обвиняемый украл у погибшего телефон и скрылся. После этого с помощью телефона он перевел деньги мужчины на счета своих знакомых, а затем обналичил их. Тимченко преступным путем удалось заполучить более 11 тысяч рублей.