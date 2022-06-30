rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области осудили мужчину, укравшего у погибшего в ДТП телефон

29 июня 23:30
Фото: pxhere.com
Суд в Ростовской области вынес приговор мужчине, похитившему телефон у погибшего в ДТП человека. Информацию о деле опубликовала прокуратура Ростовской области.

В Зимовниках Ростовской области суд вынес решение по делу Максима Тимченко. Он обвинялся в краже. По версии следствия, в 2019 году Тимченко оказался на месте дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек. Обвиняемый украл у погибшего телефон и скрылся. После этого с помощью телефона он перевел деньги мужчины на счета своих знакомых, а затем обналичил их. Тимченко преступным путем удалось заполучить более 11 тысяч рублей.

Суд признал его виновным и приговорил к десяти месяцам лишения свободы.

Ранее в Ростовской области осудили водителя автобуса, из которого выпала пассажирка.

Материалы по теме
Водителя, сбившего насмерть девушку на самокате, приговорили к 10,5 годам колонииСуд вынес приговор экс-полицейскому в Ростовской области за сбитого студентаЭкс-начальнику новочеркасского ГИБДД Ганзенко не удалось обжаловать приговор суда
#Новости#Алина Заярная#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00