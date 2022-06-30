«Верните деньги»: ростовчане устроили скандал из-за отмены концерта Zivert

В соцсетях артистка написала, чтобы люди не брали билеты на ее концерт 15 июля. По ее словам, его не планировали и она о нем не знала.
Хотя владелец клуба Embargo Villa в Ростове-на-Дону Гарий Еганян рассказал, что сама певица решила отменить свое выступление. По его словам, она намерена выступить в другой день.
В соцсетях фанатов возмутила эта ситуация, особенно тех, кто уже успел купить билет. Они заявили, что информация была указана на сайте артистки.
«Вообще-то на всех площадках были выставлены билеты. Я возмущена, мы купили билеты 2 недели назад, очень хотели попасть на концерт. Возвращайте деньги», — заявили фанаты.
«Вот и верь людям после такого», — пишут ростовчане. Они добавили, что по всему городу висят афиши по поводу концерта.
«Что-то она везде отменяет. Интересно вообще, где были проданы билеты, хоть в каком-нибудь городе она выступила?», — спросили жители города.