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«Верните деньги»: ростовчане устроили скандал из-за отмены концерта Zivert

30 июня 12:54
Фото: Зиверт ВК
В Ростове-на-Дону произошла скандальная ситуация при организации концерта певицы Zivert, которая заявила, что ничего о нем не знает, говорится в ее соцсетях.

В соцсетях артистка написала, чтобы люди не брали билеты на ее концерт 15 июля. По ее словам, его не планировали и она о нем не знала.

Хотя владелец клуба Embargo Villa в Ростове-на-Дону Гарий Еганян рассказал, что сама певица решила отменить свое выступление. По его словам, она намерена выступить в другой день.

В соцсетях фанатов возмутила эта ситуация, особенно тех, кто уже успел купить билет. Они заявили, что информация была указана на сайте артистки.

«Вообще-то на всех площадках были выставлены билеты. Я возмущена, мы купили билеты 2 недели назад, очень хотели попасть на концерт. Возвращайте деньги», — заявили фанаты.

«Вот и верь людям после такого», — пишут ростовчане. Они добавили, что по всему городу висят афиши по поводу концерта.

«Что-то она везде отменяет. Интересно вообще, где были проданы билеты, хоть в каком-нибудь городе она выступила?», — спросили жители города.

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#Новости#Илья Протвинов#Общество
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