Владелец клуба в Ростове-на-Дону обвинил Zivert в срыве концерта

Ранее певица написала, что выступление пытались организовать без ее ведома. По ее словам, часть фанатов успела купить билеты на 15 июля, артистка призвала их этого не делать.
У Еганяна сложилось другое мнение в этой ситуации. По его словам, Zivert якобы сама отменила свой концерт и решила выступить в другой день.
Он уточнил, что причиной могла стать сложная логистика, так как 16 числа намечено выступление в Баку.
«Бывают капризные артисты. Аэропорт Платов закрыт, а ехать на поезде она не захотела», — пишет издание со ссылкой на заявление Еганяна.
Он добавил, что новая дата концерта будет объявлена в течение суток.