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Владелец клуба в Ростове-на-Дону обвинил Zivert в срыве концерта

30 июня 12:12
Фото: Зиверт ВК
Владелец клуба Embargo Villa в Ростове-на-Дону Гарий Еганян прокомментировал скандал с отменой концерта певицы Zivert, сообщил он изданию 161.ру.

Ранее певица написала, что выступление пытались организовать без ее ведома. По ее словам, часть фанатов успела купить билеты на 15 июля, артистка призвала их этого не делать.

У Еганяна сложилось другое мнение в этой ситуации. По его словам, Zivert якобы сама отменила свой концерт и решила выступить в другой день.

Он уточнил, что причиной могла стать сложная логистика, так как 16 числа намечено выступление в Баку.

«Бывают капризные артисты. Аэропорт Платов закрыт, а ехать на поезде она не захотела», — пишет издание со ссылкой на заявление Еганяна.

Он добавил, что новая дата концерта будет объявлена в течение суток.

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