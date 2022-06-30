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За поджоги в военкоматах украинский боевик предлагал ростовчанину 2 тысячи долларов

30 июня 09:32
Фото: pxhere
Жителю Ростова-на-Дону представитель украинского нацформирования предлагал устраивать пожары в военкоматах, пишет РИА «Новости».

По словам ростовчанина, его вербовали, чтобы поджигать военкоматы на территории России. Также поступали предложения вступить в нацбатальон.

«Личность вербовщика сейчас устанавливают. За совершение поджогов он предлагал деньги», — говорится в публикации.

Отмечается, что за один пожар озвучивали суммы в две тысячи долларов. Кроме того, ростовчанину предлагали украсть танк, за это предлагали три миллиона рублей и украинское гражданство.

Ранее стало известно, что почти 40 тысяч рублей в месяц тратит Ростовская область на одного беженца из Донбасса.

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