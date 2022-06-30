За поджоги в военкоматах украинский боевик предлагал ростовчанину 2 тысячи долларов

По словам ростовчанина, его вербовали, чтобы поджигать военкоматы на территории России. Также поступали предложения вступить в нацбатальон.
«Личность вербовщика сейчас устанавливают. За совершение поджогов он предлагал деньги», — говорится в публикации.
Отмечается, что за один пожар озвучивали суммы в две тысячи долларов. Кроме того, ростовчанину предлагали украсть танк, за это предлагали три миллиона рублей и украинское гражданство.
Ранее стало известно, что почти 40 тысяч рублей в месяц тратит Ростовская область на одного беженца из Донбасса.