Жильцов исторического дома на Пушкинской в Ростове хотят заставить снять кондиционеры

Собственники дома выступили против таких изменений. Городские власти решили не отступать и заявили о возможном обращении в суд, для того чтобы заставить жильцов дома Степана Шатова снять кондиционеры и привести в порядок балконы. Однако, как отмечает издание, суд вряд ли станет на сторону властей. Это связано с несовершенством законов о сохранении объектов культурного наследия.