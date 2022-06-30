Жильцов исторического дома на Пушкинской в Ростове хотят заставить снять кондиционеры

Дом Степана Шатова на пересечении Пушкинской и Соколова обираются реставрировать. На здании появилась трещина, требующая капитального ремонта. Помимо этого, городские власти намерены вернуть дому исторический облик. Для этого необходимо убрать с фасада кондиционеры и облицованные балконы, принадлежащие его жильцам.
Собственники дома выступили против таких изменений. Городские власти решили не отступать и заявили о возможном обращении в суд, для того чтобы заставить жильцов дома Степана Шатова снять кондиционеры и привести в порядок балконы. Однако, как отмечает издание, суд вряд ли станет на сторону властей. Это связано с несовершенством законов о сохранении объектов культурного наследия.
Тем временем, работы по реставрации дома уже начаты, их планируется завершить к октябрю 2022 года. В здании появится лифт, а окна приобретут исторический вид с деревянными рамами.