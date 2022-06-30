Зиверт запретила жителям в Ростове-на-Дону покупать билеты на свой концерт 15 июля

Posted 30 июня 2022, 08:25
Published 30 июня 2022, 08:25
Modified 1 октября 2024, 14:04
Updated 1 октября 2024, 14:04
15 июля в донской столице планировался концерт певицы Юлии Сытник, известной под сценическим псевдонимом Zivert. Сообщается, что часть билетов на выступление уже была раскуплена.
Однако сама певица в своих социальных сетях опровергла информацию о концерте. Она сообщила, что он не планировался. «Я не знаю, почему организаторы продавали билеты на мой концерт. Концерта в Ростове 15 июля не будет и не должно было быть», — написала певица.
В данный момент артистка и ее представители пытаются разобраться, кто и почему организовывал ее выступление в Ростове. Она призвала своих ростовских фанатов не покупать билеты, а уже приобретённые билеты сдать в кассу.