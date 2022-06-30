rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июня 2022, 08:25

Published 30 июня 2022, 08:25

Modified 1 октября 2024, 14:04

Updated 1 октября 2024, 14:04

Зиверт запретила жителям в Ростове-на-Дону покупать билеты на свой концерт 15 июля

30 июня 2022, 08:25
Выступление исполнительницы Zivert пытались организовать в Ростове без ее ведома. Некоторые поклонники певицы даже успели приобрести билеты. Информацию о предстоящем выступлении опровергла сама певица в своем Telegram-канале.

15 июля в донской столице планировался концерт певицы Юлии Сытник, известной под сценическим псевдонимом Zivert. Сообщается, что часть билетов на выступление уже была раскуплена.

Однако сама певица в своих социальных сетях опровергла информацию о концерте. Она сообщила, что он не планировался. «Я не знаю, почему организаторы продавали билеты на мой концерт. Концерта в Ростове 15 июля не будет и не должно было быть», — написала певица.

В данный момент артистка и ее представители пытаются разобраться, кто и почему организовывал ее выступление в Ростове. Она призвала своих ростовских фанатов не покупать билеты, а уже приобретённые билеты сдать в кассу.

Ранее стало известно, сколько тратят на фестивали и праздники в Ростовской области.

#Алина Заярная#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика