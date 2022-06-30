Зиверт запретила жителям в Ростове-на-Дону покупать билеты на свой концерт 15 июля

Однако сама певица в своих социальных сетях опровергла информацию о концерте. Она сообщила, что он не планировался. «Я не знаю, почему организаторы продавали билеты на мой концерт. Концерта в Ростове 15 июля не будет и не должно было быть», — написала певица.