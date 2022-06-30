rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Зиверт запретила жителям в Ростове-на-Дону покупать билеты на свой концерт 15 июля

30 июня 08:25
Фото: https://vk.com/zivert_public
Выступление исполнительницы Zivert пытались организовать в Ростове без ее ведома. Некоторые поклонники певицы даже успели приобрести билеты. Информацию о предстоящем выступлении опровергла сама певица в своем Telegram-канале.

15 июля в донской столице планировался концерт певицы Юлии Сытник, известной под сценическим псевдонимом Zivert. Сообщается, что часть билетов на выступление уже была раскуплена.

Однако сама певица в своих социальных сетях опровергла информацию о концерте. Она сообщила, что он не планировался. «Я не знаю, почему организаторы продавали билеты на мой концерт. Концерта в Ростове 15 июля не будет и не должно было быть», — написала певица.

В данный момент артистка и ее представители пытаются разобраться, кто и почему организовывал ее выступление в Ростове. Она призвала своих ростовских фанатов не покупать билеты, а уже приобретённые билеты сдать в кассу.

Ранее стало известно, сколько тратят на фестивали и праздники в Ростовской области.

Материалы по теме
Полиция в Ростове проверяет работу концертной площадки после выступления Zivert
#Новости#Алина Заярная#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00