«А получатся помои»: ростовчане высказались о замене Coca-Cola на «ZКола»

Posted 1 июля 2022, 05:21
Published 1 июля 2022, 05:21
Modified 18 сентября 2022, 15:19
Updated 18 сентября 2022, 15:19
«ZКола» пришла на смену известному напитку Coca-Cola, который больше не выпускают в донском регионе. Новый товар уже продается в Волгодонске и Цимлянске.
Однако в соцсетях пользователи не поверили, что это может быть достойной заменой.
«Но вот слово „кола“ использовать в названии не патриотично. И вообще, я варю дома компот и делаю домашний квас. Все это гораздо вкусней и полезней», — пишут ростовчане.
«А по факту получатся очередные помои», — высказались горожане.
«А вкус как у кока-колы? Или разбавленные помои?», — интересуются местные жители.