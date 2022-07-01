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Posted 1 июля 2022, 05:21

Published 1 июля 2022, 05:21

Modified 18 сентября 2022, 15:19

Updated 18 сентября 2022, 15:19

«А получатся помои»: ростовчане высказались о замене Coca-Cola на «ZКола»

1 июля 2022, 05:21
В Ростовской области начали производить «ZКола», чтобы заменить ушедший бренд, но местные жители отнеслись к этому скептически, обсуждение началось в соцсетях.

«ZКола» пришла на смену известному напитку Coca-Cola, который больше не выпускают в донском регионе. Новый товар уже продается в Волгодонске и Цимлянске.

Однако в соцсетях пользователи не поверили, что это может быть достойной заменой.

«Но вот слово „кола“ использовать в названии не патриотично. И вообще, я варю дома компот и делаю домашний квас. Все это гораздо вкусней и полезней», — пишут ростовчане.

«А по факту получатся очередные помои», — высказались горожане.

«А вкус как у кока-колы? Или разбавленные помои?», — интересуются местные жители.

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