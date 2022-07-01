Интернет-банк Альфа-Банка для крупного бизнеса назван самым удобным

По мнению экспертов, Альфа-Банк — лидер по качеству управления зарплатным проектом, кредитными предложениями и настройками самого интернет-банка — в частности, интерфейса и доступов. В Альфа-Банке максимально прозрачные условия и процесс подключения срвисов.