Интернет-банк Альфа-Банка для крупного бизнеса назван самым удобным

По мнению экспертов, Альфа-Банк — лидер по качеству управления зарплатным проектом, кредитными предложениями и настройками самого интернет-банка — в частности, интерфейса и доступов. В Альфа-Банке максимально прозрачные условия и процесс подключения срвисов.
Digital Corporate Banking Rank 2022 от Markswebb — это вторая волна исследования цифровых банковских сервисов для крупного корпоративного бизнеса. Эксперты изучили потребности аудитории, составили портреты компаний и ролей пользователей, собрали базу знаний и лучшие практики.