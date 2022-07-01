Коронавируса больше нет: все ограничения отменили в Ростовской области с 1 июля

Напомним, что в области меры профилактики отменил губернатор Василий Голубев на региональном уровне в мае. Теперь пришло время попрощаться со всероссийскими ограничениями. Для этого есть несколько причин.
Так, последние несколько месяцев регистрируют уменьшение интенсивности эпидемического процесса. Недельный показатель заболеваемости стал меньше в 64 раза.
В данный момент почти все случаи заболевания проходят в легкой форме. Из-за этого Роспотребнадзор приостановил действие введенных ранее ограничений.
«Это, в том числе, касается масочного режима и запрета на работы предприятий общепита. Запреты могут возобновить при ухудшении обстановки», — говорится в публикации.