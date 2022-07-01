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Коронавируса больше нет: все ограничения отменили в Ростовской области с 1 июля

1 июля 06:58
Фото: pxhere
Роспотребнадзор отменил все действующие из-за коронавируса ограничения в России, в том числе Ростовской области, говорится на сайте ведомства.

Напомним, что в области меры профилактики отменил губернатор Василий Голубев на региональном уровне в мае. Теперь пришло время попрощаться со всероссийскими ограничениями. Для этого есть несколько причин.

Так, последние несколько месяцев регистрируют уменьшение интенсивности эпидемического процесса. Недельный показатель заболеваемости стал меньше в 64 раза.

В данный момент почти все случаи заболевания проходят в легкой форме. Из-за этого Роспотребнадзор приостановил действие введенных ранее ограничений.

«Это, в том числе, касается масочного режима и запрета на работы предприятий общепита. Запреты могут возобновить при ухудшении обстановки», — говорится в публикации.

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