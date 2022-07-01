Логвиненко: Появление отеля с мировым именем — это престиж и деловой имидж Ростова

Гостиница «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» — это пятизвездочный отель премиум-класса общей площадью в 64 тысячи квадратных метров. Под брендом известной американской гостиничной сети Hyatt работают такие флагманские отели, как Hyatt Regency в Сочи, Hyatt Regency The Churchill в Лондоне и Hyatt Regency в Дубае. Ростовский отель работает по всем стандартам компании, что и было продемонстрировано сити-менеджеру Донской столицы. Знакомство началось с 12 этажа, где гостям открылась великолепная панорама города и захватывающий вид на реку Дон и новый стадион. Затем было предложено посмотреть несколько номеров. Всего в отеле 187 номеров, которые размещены с 7 по 12 этажи. Стандартныые номера общей площадью 36 квадратов, президентский -179 квадратных метров. Он включает несколько комнат с кабинетом, кухней и просторной столовой.