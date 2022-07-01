РЭО: начинается прием заявок на «Зелёную премию — 2022»

Posted 1 июля 2022, 07:50
Published 1 июля 2022, 07:50
Modified 18 сентября 2022, 15:19
Updated 18 сентября 2022, 15:19
В этом году организаторы представили новую номинацию, а также у участников появилась возможность побороться за грант в своих номинациях во время очного этапа отбора. А в конце года в столице состоится торжественная церемония награждения, пишет 360tv.ru.
«В прошлом году „Зеленая премия“ показала свою востребованность и помогла нам выявить лучшие проекты в области обращения с ТКО», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.
Он подчеркнул, что ежегодный конкурс позволяет отбирать интересные кейсы, а также неравнодушные к теме экологии активисты могут заявить о себе.
В этом году РЭО примет заявки на участие в премии в шести номинациях. Название новой, шестой номинации — «Технологические и цифровые проекты».
Буцаев отметил, что сегодня большинство сфер жизни так или иначе соприкасается с цифровыми технологиями, и экология не исключение. «Мы хотим выявить технологические и цифровые решения, направленные на цифровизацию и развитие экологической отрасли. С нетерпением ждем на конкурсе новые имена и будем рады тем, кто уже успел поучаствовать в прошлогоднем отборе», — подытожил Буцаев.
В этом году в конкурсе организуют и очный этап отбора. В нем примут участие по три лучших проекта в рамках каждой номинации.
Каждый участник получит экспертизу своего проекта, а также возможность представить его в рамках Российской экологической недели осенью 2022 года. Кроме этого, они смогут рассчитывать на гранты на развитие проектов.
Всего «Зеленая премия» будет представлена в 6 номинациях: «Общественные проекты», «Корпоративные проекты», «Образовательные проекты», «Просветительские проекты», «Технологические и цифровые проекты» и «Регионы России». В конкурсе смогут принять участие как юридические, так и физические лица. Прием заявок закончится в конце лета. Подробности премии и форма отправки заявки — по ссылке на сайте РЭО.