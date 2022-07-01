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Posted 1 июля 2022, 07:50

Published 1 июля 2022, 07:50

Modified 18 сентября 2022, 15:19

Updated 18 сентября 2022, 15:19

РЭО: начинается прием заявок на «Зелёную премию — 2022»

1 июля 2022, 07:50
Российский экологический оператор (РЭО) объявил о приеме заявок на «Зеленую премию — 2022». На конкурсе будут представлены проекты в области популяризации осознанного потребления и правильного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), лучшие удостоятся наград.

В этом году организаторы представили новую номинацию, а также у участников появилась возможность побороться за грант в своих номинациях во время очного этапа отбора. А в конце года в столице состоится торжественная церемония награждения, пишет 360tv.ru.

«В прошлом году „Зеленая премия“ показала свою востребованность и помогла нам выявить лучшие проекты в области обращения с ТКО», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Он подчеркнул, что ежегодный конкурс позволяет отбирать интересные кейсы, а также неравнодушные к теме экологии активисты могут заявить о себе.

В этом году РЭО примет заявки на участие в премии в шести номинациях. Название новой, шестой номинации — «Технологические и цифровые проекты».

Буцаев отметил, что сегодня большинство сфер жизни так или иначе соприкасается с цифровыми технологиями, и экология не исключение. «Мы хотим выявить технологические и цифровые решения, направленные на цифровизацию и развитие экологической отрасли. С нетерпением ждем на конкурсе новые имена и будем рады тем, кто уже успел поучаствовать в прошлогоднем отборе», — подытожил Буцаев.

В этом году в конкурсе организуют и очный этап отбора. В нем примут участие по три лучших проекта в рамках каждой номинации.

Каждый участник получит экспертизу своего проекта, а также возможность представить его в рамках Российской экологической недели осенью 2022 года. Кроме этого, они смогут рассчитывать на гранты на развитие проектов.

Всего «Зеленая премия» будет представлена в 6 номинациях: «Общественные проекты», «Корпоративные проекты», «Образовательные проекты», «Просветительские проекты», «Технологические и цифровые проекты» и «Регионы России». В конкурсе смогут принять участие как юридические, так и физические лица. Прием заявок закончится в конце лета. Подробности премии и форма отправки заявки — по ссылке на сайте РЭО.

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