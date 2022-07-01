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Ростовские журналисты начали собирать макулатуру на фоне дефицита бумаги

1 июля 08:51
Фото: Правительство РО
В Ростове-на-Дону журналисты приняли участие в экологической акции и собрали более тонны макулатуры, сообщили в облправительстве.

Сбор проводился в течение двух месяцев, а общий объем составил 1,2 тонны газет, журналов и коробок. Емкости для для этого находились в офисах компаний и СМИ.

Согласно статистике, минимум четверть мусорного ведра в каждом офисе или квартире занимает бумага. В год один человек выбрасывает около 150 килограммов бумаги.

Глава МинЖКХ региона Сергей Сизиков рассказал, что для сокращения объема коммунальных отходов необходимо передавать макулатуру на вторпереработку. Это позволяет сократить вырубку лесов.

Ранее СМИ писали о сложившемся дефиците бумаги, которая очень сильно подорожала с февраля. О том, почему произошла такая ситуация, читайте в расширенном материале RostovGazeta.

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