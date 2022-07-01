Сорванный концерт певицы Zivert в Ростове перенесли на 23 июня 2023 года

Напомним, что Zivert устроила скандал, узнав, что на ее концерт продают билеты на 15 июля. Она рассказала, что выступление пытаются организовать без согласования с ней.
Владелец клуба Embargo Villa в Ростове-на-Дону Гарий Еганян заявил, что это сама певица отменила концерт. Одной из причин он назвал закрытый аэропорт Платов и то, что артистка не захотела ехать на поезде в другой город на следующий концерт.
Сейчас стало известно, что выступление Zivert состоится 23 июня 2023 года. Промоутерская компания назвала произошедшее техническим сбоем.
«Запрет на перелеты и насыщенный график стали причинами. В Ростове 15 июля концерта не будет. Принято решение перенести его на год», — говорится в публикации.
Отмечается, что все купленные билеты будут действовать.