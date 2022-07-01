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Сорванный концерт певицы Zivert в Ростове перенесли на 23 июня 2023 года

1 июля 06:02
Фото: https://vk.com/zivert_public
В Ростове-на-Дону сорванный концерт певицы Zivert перенесли сразу на год, сообщает промоутерская компания «Стерео Город».

Напомним, что Zivert устроила скандал, узнав, что на ее концерт продают билеты на 15 июля. Она рассказала, что выступление пытаются организовать без согласования с ней.

Владелец клуба Embargo Villa в Ростове-на-Дону Гарий Еганян заявил, что это сама певица отменила концерт. Одной из причин он назвал закрытый аэропорт Платов и то, что артистка не захотела ехать на поезде в другой город на следующий концерт.

Сейчас стало известно, что выступление Zivert состоится 23 июня 2023 года. Промоутерская компания назвала произошедшее техническим сбоем.

«Запрет на перелеты и насыщенный график стали причинами. В Ростове 15 июля концерта не будет. Принято решение перенести его на год», — говорится в публикации.

Отмечается, что все купленные билеты будут действовать.

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#Новости#Илья Протвинов#Общество
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