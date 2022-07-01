В Ростове в первую декаду июля ожидается жара до +36 градусов

Синоптики рассказали, что в течение первой недели в Ростове будет держаться засушливая и жаркая погода с температурой воздуха до +35 градусов. Начиная с субботы, 2 июля, воздух начнет нагреваться, и температура будет ежедневно расти, увеличиваясь на 1-2 градуса в сутки. За период с субботы до четверга температура поднимется с +27 до +35 градусов, а пика в +36 градусов достигнет в пятницу. После этого существует высокая вероятность дождей, а потому в последующие дни до 10 июля температура упадет до +30 градусов.