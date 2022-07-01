В Ростовской области жара усилится до +37 градусов после выходных 2 и 3 июля

Синоптики рассказали, что в пятницу, 1 июля, в Ростовской области задержится сухая, жаркая и ветреная погода с переменной облачностью. Ночью средние показатели температуры составят от +15 до +20 градусов, а дневные температуры будут варьироваться от +23 до +35 градусов в зависимости от муниципалитета. Так на юге и в центральной части Ростовской области будет держаться жара от +33 до +35 градусов. Скорость ветра при этом составит до 18 метров в секунду.