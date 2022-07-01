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В Ростовской области жара усилится до +37 градусов после выходных 2 и 3 июля

1 июля 06:23
Фото: unsplash.com
В Ростовской области после выходных 2 и 3 июля воздух прогреется до +37 градусов, об этом сообщили в Северо-Кавказском гидрометцентре.

Синоптики рассказали, что в пятницу, 1 июля, в Ростовской области задержится сухая, жаркая и ветреная погода с переменной облачностью. Ночью средние показатели температуры составят от +15 до +20 градусов, а дневные температуры будут варьироваться от +23 до +35 градусов в зависимости от муниципалитета. Так на юге и в центральной части Ростовской области будет держаться жара от +33 до +35 градусов. Скорость ветра при этом составит до 18 метров в секунду.

На выходных в субботу, 2 июля, и в воскресенье, 3 июля, жителей Ростовской области ожидает жаркая погода до +33 градусов, ветер усилится до 20 метров в секунду, а в воскресенье пройдут кратковременные дожди.

В течение следующей недели воздух продолжит нагреваться, и в пиковых значениях в пятницу, 8 июля, температура достигнет +37 градусов. До этого момента температура воздуха будет колебаться от +32 до +35 градусов.

Ранее синоптики предсказали, когда в Ростовскую область придет невыносимая жара.

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