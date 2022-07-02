Бесшумными минометами уничтожают украинских диверсантов в спецоперации

У этих минометов снижены демаскирующие признаки выстрела. Речь идет о звуке, вспышке и дымном следе.
Благодаря этому звук выстрела больше напоминает хлопок в ладоши. Вооружение РФ превосходит иностранные аналоги, которые есть на Украине.
«Вес миномета не превышает 13 килограммов, его может носить один человек. Оружие умещается за спиной в небольшую сумку», — говорится в публикации.
Напомним, что в рамках спецоперации ежедневно проводится эвакуация жителей Донбасса в Россию. Люди вынуждены покидать свои дома из-за боязни агрессии со стороны Украины. В РФ все прибывшие находятся в безопасности.