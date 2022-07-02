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Бесшумными минометами уничтожают украинских диверсантов в спецоперации

2 июля 06:09
Фото: pxhere
Российская армия использует бесшумные минометы «Галл» для уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

У этих минометов снижены демаскирующие признаки выстрела. Речь идет о звуке, вспышке и дымном следе.

Благодаря этому звук выстрела больше напоминает хлопок в ладоши. Вооружение РФ превосходит иностранные аналоги, которые есть на Украине.

«Вес миномета не превышает 13 килограммов, его может носить один человек. Оружие умещается за спиной в небольшую сумку», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, как Украина прячет свое самое страшное и мощное оружие.

Напомним, что в рамках спецоперации ежедневно проводится эвакуация жителей Донбасса в Россию. Люди вынуждены покидать свои дома из-за боязни агрессии со стороны Украины. В РФ все прибывшие находятся в безопасности.

Появилась информация о том, сколько тратят ежемесячно на каждого беженца.

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#Новости#Происшествия
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