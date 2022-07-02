Донские аграрии поддержали военнослужащих из России символами Z и V на полях

Патриотическую акцию провели аграрии в Багаевском районе. Они поддержали российских военнослужащих, присоединившихся к спецоперации.
При помощи комбайнов на полях сделали огромные символы Z и V. Эту работу провели в рамках уборки урожая.
«Все это сделано не случайно, так как те и другие сражаются за обеспечение нашей с вами безопасности», — прокомментировал первый замгубернатора Виктор Гончаров. В случае с аграриями речь идет о продовольственной безопасности.
В 2022 году необходимо убрать более 3,3 миллиона гектаров ранних зерновых культур. Для этого задействуют примерно 12,5 тысячи комбайнов, а также 13 тысяч грузовиков.