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Донские аграрии поддержали военнослужащих из России символами Z и V на полях

2 июля 10:08
Фото: Правительство РО
В Ростовской области аграрии изобразили огромные буквы Z и V на полях, сообщили в облправительстве.

Патриотическую акцию провели аграрии в Багаевском районе. Они поддержали российских военнослужащих, присоединившихся к спецоперации.

При помощи комбайнов на полях сделали огромные символы Z и V. Эту работу провели в рамках уборки урожая.

«Все это сделано не случайно, так как те и другие сражаются за обеспечение нашей с вами безопасности», — прокомментировал первый замгубернатора Виктор Гончаров. В случае с аграриями речь идет о продовольственной безопасности.

В 2022 году необходимо убрать более 3,3 миллиона гектаров ранних зерновых культур. Для этого задействуют примерно 12,5 тысячи комбайнов, а также 13 тысяч грузовиков.

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