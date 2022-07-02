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Стало известно о гибели участника СВО Николая Бугая, служившего в Ростовской области

2 июля 11:41
Фото: voskresenhram.ru
В Пугачеве провели похороны военнослужащего Николая Бугая, служившего в Ростовской области и принимавшего участие в спецоперации на Украине, об этом сообщил портал Donday.

В издании рассказали, что в Пугачеве состоялись отпевание и похороны военнослужащего, который якобы служил на территории Южного федерального округа сначала в Краснодарском крае, а после и в Ростовской области. Погибшим является майор Николай Бугай.

В Николаевском благочинии Балаковской епархии Русской православной церкви сообщили, что на момент гибели военному было более 50 лет. Сам Николай проходил обучение в Высшем военном авиаучилище лётчиков, служил и в «горячих точках».

В Николаевском благочинии сообщили, что он погиб в первый день СВО на Украине, когда вертолет подбили.

Минобороны официально не сообщало об этом. Информация уточняется.

Ранее в Ростовской области сообщили о гибели десантника из Таганрога.

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