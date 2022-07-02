rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Украинские боевики сделали склад оружия из дома детского творчества в Запорожье

2 июля 05:34
Фото: pxhere
Представители украинских нацформирований организовали склад оружия в доме детского творчества в Запорожье, пишет РИА «Новости».

В здании создали опорный пункт, теперь военные хранят здесь оружие и боеприпасы. По периметру учреждения в данный момент находятся снайперские и огневые точки.

Напомним, что с 24 февраля на Украине продолжается спецоперация. Все это время проводится эвакуация жителей Донбасса.

Люди боятся агрессии со стороны Украины, из-за чего уезжают в донской регион. Для них в РФ создали условия, чтобы они чувствовали себя в безопасности.

Стало известно, что почти 40 тысяч рублей в месяц тратит Ростовская область на одного беженца из Донбасса.

Материалы по теме
Силы ЛНР ведут переговоры с боевиками на «Азоте» о сдаче в пленЗа поджоги в военкоматах украинский боевик предлагал ростовчанину 2 тысячи долларовВ ЛНР рассказали о ликвидации боевиками ВСУ иностранных наемников
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00