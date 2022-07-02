Украинские боевики сделали склад оружия из дома детского творчества в Запорожье

В здании создали опорный пункт, теперь военные хранят здесь оружие и боеприпасы. По периметру учреждения в данный момент находятся снайперские и огневые точки.
Напомним, что с 24 февраля на Украине продолжается спецоперация. Все это время проводится эвакуация жителей Донбасса.
Люди боятся агрессии со стороны Украины, из-за чего уезжают в донской регион. Для них в РФ создали условия, чтобы они чувствовали себя в безопасности.
Стало известно, что почти 40 тысяч рублей в месяц тратит Ростовская область на одного беженца из Донбасса.