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Posted 2 июля 2022, 17:32

Published 2 июля 2022, 17:32

Modified 11 сентября 2022, 16:17

Updated 11 сентября 2022, 16:17

В Ростовской области ожидается похолодание до +6 градусов 3 июля

2 июля 2022, 17:32
В Ростовской области температура воздуха может опуститься до +6 градусов в ночь на 3 июля, об этом предупредили в МЧС региона.

Синоптики Ростовского гидрометцентра предупредили о похолодании в воскресенье, 3 июля. Так ночью в части муниципалитетов Ростовской области пройдут дожди, а также будет дуть северо-западный ветер скоростью до 17 метров в секунду.

Холодные воздушные массы приведут к падению температуры воздуха в темное время суток до +6 градусов по северу и востоку региона, а в большинстве районов ночью похолодает до +13 градусов. Дневная температура также снизится по сравнению с субботой и составит от +24 до +29 градусов, только на юге Ростовской области сохранится 32-градусная жара.

Ранее в МЧС предупредили о чрезвычайной опасности пожаров в 15 муниципалитетах Ростовской области 2 и 3 июля, а главный синоптик областного гидрометцентра сделала долгосрочный прогноз погоды на июль.

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