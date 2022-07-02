В Ростовской области ожидается похолодание до +6 градусов 3 июля

Posted 2 июля 2022, 17:32
Published 2 июля 2022, 17:32
Modified 11 сентября 2022, 16:17
Updated 11 сентября 2022, 16:17
Синоптики Ростовского гидрометцентра предупредили о похолодании в воскресенье, 3 июля. Так ночью в части муниципалитетов Ростовской области пройдут дожди, а также будет дуть северо-западный ветер скоростью до 17 метров в секунду.
Холодные воздушные массы приведут к падению температуры воздуха в темное время суток до +6 градусов по северу и востоку региона, а в большинстве районов ночью похолодает до +13 градусов. Дневная температура также снизится по сравнению с субботой и составит от +24 до +29 градусов, только на юге Ростовской области сохранится 32-градусная жара.
Ранее в МЧС предупредили о чрезвычайной опасности пожаров в 15 муниципалитетах Ростовской области 2 и 3 июля, а главный синоптик областного гидрометцентра сделала долгосрочный прогноз погоды на июль.