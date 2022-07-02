В Ростовской области ожидается похолодание до +6 градусов 3 июля

Холодные воздушные массы приведут к падению температуры воздуха в темное время суток до +6 градусов по северу и востоку региона, а в большинстве районов ночью похолодает до +13 градусов. Дневная температура также снизится по сравнению с субботой и составит от +24 до +29 градусов, только на юге Ростовской области сохранится 32-градусная жара.