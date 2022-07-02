ВОЗ сделала прогноз о скором появлении оспы обезьян в России

Сейчас ВОЗ оценивает риски роста заболеваемости достаточно высоко из-за того, что очаги оспы были выявлены в нескольких государствах, где ранее инфекции не было. Отдельной причиной для опасений эпидемиологов стали высокие темпы мутации вируса, из-за которых клиническая картина болезни меняется и отходит от типичной симптоматики.