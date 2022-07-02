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ВОЗ сделала прогноз о скором появлении оспы обезьян в России

2 июля 13:36
Фото: unsplash.com
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о высоких рисках завоза обезьяньей оспы в ряд европейских стран, включая Россию, об этом рассказал портал «Новые Известия».

Представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович рассказала о вспышке болезни в некоторых государствах европейского региона, обратившись к их правительству, чтобы те предотвратили распространение заболевания в дальнейшем.

Сейчас ВОЗ оценивает риски роста заболеваемости достаточно высоко из-за того, что очаги оспы были выявлены в нескольких государствах, где ранее инфекции не было. Отдельной причиной для опасений эпидемиологов стали высокие темпы мутации вируса, из-за которых клиническая картина болезни меняется и отходит от типичной симптоматики.

Эксперты считают, что промедление и несвоевременный карантин могут привести к новым вспышкам заболеваний. Сейчас оспу обезьян выявили на территориях более 50 стран мира, а число заболевших достигло отметки в 5,1 тысячи зараженных.

В России пока случаев заражения не выявили, однако распространение вируса возможно, а потому эпидемиологи начали испытание новых вакцин.

Ранее глава Минздрава Ставрополья заявил, что основным местом заражения оспой обезьян являются гей-парады.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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