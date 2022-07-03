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Posted 3 июля 2022, 09:55

Published 3 июля 2022, 09:55

Modified 18 сентября 2022, 15:19

Updated 18 сентября 2022, 15:19

О страшных последствиях купания в фонтанах рассказали ростовчанам

3 июля 2022, 09:55
Жителям Ростовской области рассказали о причинах, по которым опасно купаться в фонтанах, памятка опубликована на сайте регионального Роспотребнадзора.

Главная опасность, которая подстерегает любителей купаться в фонтане, — это нерегулярность замены воды и отсутствие мероприятий по ее обеззараживанию.

«Фонтаны не очищается и не обеззараживается как в бассейнах, предназначенных для купания и занятия спортом. Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов», — сказано в сообщении.

В связи с этим купающиеся в фонтанах рискуют подхватить не только простуду, но и энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.

Кроме того, велик риск поскользнуться и получить травму или удар током из-за наличия в фонтанах различных коммуникаций и подсветки.

Ростовчанам напомнили, что фонтаны служат украшением городов и не предназначены для купания. Жителей области попросили не купаться в фонтанах даже в изнуряющую жару, которая надвигается на регион.

Ранее жители Ростова пожаловались, что им придется купаться в фонтанах из-за отсутствия водоснабжения.

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