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Posted 4 июля 2022, 18:24

Published 4 июля 2022, 18:24

Modified 1 октября, 14:56

Updated 1 октября, 14:56

«Это только начало»: ростовчан встревожило падение беспилотника в Таганроге

4 июля 2022, 18:24
Ростовчан взволновало падение беспилотника на частный дом в Таганроге, комментарии об этом появились в соцсетях.

Напомним, 4 июля в соцсетях и средствах массовой информации появились кадры пожара, якобы вызванного падением беспилотного летательного аппарата. И хотя ведомства пока не давали официальных комментариев об этом происшествии, губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что правоохранительные органы прибыли на место пожара и начали расследование произошедшего. Также глава правительства региона добавил, что по его информации на беспилотнике не было ни вооружения, ни боеприпасов.

Однако эти сообщения не успокоили ростовчан.

«Мамочки, неужели и сюда добираются? Хоть бы не было как в Белгороде», — взволнованно заметили местные жительницы.

«Оставили людей бомжами… кто теперь возместит ущерб?», — посочувствовали пострадавшим горожане.

«Ясно теперь одно: видеть любой беспилотник в небе — не к добру», — философски заметил другой читатель.

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