«Это только начало»: ростовчан встревожило падение беспилотника в Таганроге

Напомним, 4 июля в соцсетях и средствах массовой информации появились кадры пожара, якобы вызванного падением беспилотного летательного аппарата. И хотя ведомства пока не давали официальных комментариев об этом происшествии, губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что правоохранительные органы прибыли на место пожара и начали расследование произошедшего. Также глава правительства региона добавил, что по его информации на беспилотнике не было ни вооружения, ни боеприпасов.