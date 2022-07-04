«Это только начало»: ростовчан встревожило падение беспилотника в Таганроге

Posted 4 июля 2022, 18:24
Published 4 июля 2022, 18:24
Modified 1 октября, 14:56
Updated 1 октября, 14:56
Напомним, 4 июля в соцсетях и средствах массовой информации появились кадры пожара, якобы вызванного падением беспилотного летательного аппарата. И хотя ведомства пока не давали официальных комментариев об этом происшествии, губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что правоохранительные органы прибыли на место пожара и начали расследование произошедшего. Также глава правительства региона добавил, что по его информации на беспилотнике не было ни вооружения, ни боеприпасов.
Однако эти сообщения не успокоили ростовчан.
«Мамочки, неужели и сюда добираются? Хоть бы не было как в Белгороде», — взволнованно заметили местные жительницы.
«Оставили людей бомжами… кто теперь возместит ущерб?», — посочувствовали пострадавшим горожане.
«Ясно теперь одно: видеть любой беспилотник в небе — не к добру», — философски заметил другой читатель.
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