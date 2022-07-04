Россиянам порекомендовали не экономить на автостраховании

Posted 4 июля 2022,, 12:19
Published 4 июля 2022,, 12:19
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как пишет NEWS.ru, Моржаретто добавил, что страховщики обычно идут навстречу клиентам и предлагают рассрочку. По словам автоэксперта, избежать проблем с угонами транспорта помогают охраняемые парковки, а также он порекомендовал не оставлять машины в местах, где их никто не видит.
Моржаретто подчеркнул, что автовладельцы должны создавать некоторые препятствия для автоворов и угонщиков. Лучше всего оставлять транспорт на охраняемых парковках, а если их нет, то в вечернее время лучше ставить авто под фонарем. Также можно к штатной автосигнализации добавить еще одну, но устанавливать ее нужно не самостоятельно, а в специализированном дилерском центре. Эксперт отметил, что сейчас снова пользуются спросом механические противоугонные системы, а те, кто не экономит, предпочитает устанавливать спутниковые сигнализации.
По мнению Игоря Моржаретто, самыми угоняемыми на сегодняшний день в Российской Федерации являются автомобили марки «Лада», потому что их больше всего и их реже страхуют.