Россиянам порекомендовали не экономить на автостраховании

Моржаретто подчеркнул, что автовладельцы должны создавать некоторые препятствия для автоворов и угонщиков. Лучше всего оставлять транспорт на охраняемых парковках, а если их нет, то в вечернее время лучше ставить авто под фонарем. Также можно к штатной автосигнализации добавить еще одну, но устанавливать ее нужно не самостоятельно, а в специализированном дилерском центре. Эксперт отметил, что сейчас снова пользуются спросом механические противоугонные системы, а те, кто не экономит, предпочитает устанавливать спутниковые сигнализации.