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Posted 4 июля 2022,, 12:19

Published 4 июля 2022,, 12:19

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Россиянам порекомендовали не экономить на автостраховании

4 июля 2022, 12:19
Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что новые автомобили от трех лет необходимо обязательно страховать по каско и лучше на это не экономить.

Как пишет NEWS.ru, Моржаретто добавил, что страховщики обычно идут навстречу клиентам и предлагают рассрочку. По словам автоэксперта, избежать проблем с угонами транспорта помогают охраняемые парковки, а также он порекомендовал не оставлять машины в местах, где их никто не видит.

Моржаретто подчеркнул, что автовладельцы должны создавать некоторые препятствия для автоворов и угонщиков. Лучше всего оставлять транспорт на охраняемых парковках, а если их нет, то в вечернее время лучше ставить авто под фонарем. Также можно к штатной автосигнализации добавить еще одну, но устанавливать ее нужно не самостоятельно, а в специализированном дилерском центре. Эксперт отметил, что сейчас снова пользуются спросом механические противоугонные системы, а те, кто не экономит, предпочитает устанавливать спутниковые сигнализации.

По мнению Игоря Моржаретто, самыми угоняемыми на сегодняшний день в Российской Федерации являются автомобили марки «Лада», потому что их больше всего и их реже страхуют.

#Общество#Новости
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