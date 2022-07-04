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Ростовчан возмутила незаконная реклама наркотиков на заборах возле школ

4 июля 13:12
Фото: RostovGazeta
Заборы возле двух ростовских школ расписаны рекламой для связи с поставщиками наркотических средств, сообщил RostovGazeta неравнодушный ростовчанин Юрий Белкин [фамилия изменена по его просьбе].

По его словам, заборы на улицах Малюгина и Чехова в Ростове массово разрисованы рекламой для связи с поставщиками наркотических средств. Одна сторона забора выходит на фасад школы № 53. А другая — на школу № 4.

«Рядом ходят наши дети. Это же просто вопиющая ситуация», - возмущается Юрий Белкин.

Он рассказывает, что пытался разобраться с непонятными для многих символами, которыми пестрят заборы. По его словам, некоторые сайты уже заблокированы. Однако на заборах указаны и адреса электронной почты, которыми могут воспользоваться подростки.

«Согласно гражданскому и жилищному кодексу, ответственность за эти надписи возлагается на собственника помещений. Очень странно, что в данном случае, нет никакой реакции», - говорит ростовчанин.

Ранее RostovGazeta сообщала, что почти три килограмма наркотиков гражданин Украины пытался пронести через границу Ростовской области.

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