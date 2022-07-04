Ростовчан возмутила незаконная реклама наркотиков на заборах возле школ

По его словам, заборы на улицах Малюгина и Чехова в Ростове массово разрисованы рекламой для связи с поставщиками наркотических средств. Одна сторона забора выходит на фасад школы № 53. А другая — на школу № 4.
«Рядом ходят наши дети. Это же просто вопиющая ситуация», - возмущается Юрий Белкин.
Он рассказывает, что пытался разобраться с непонятными для многих символами, которыми пестрят заборы. По его словам, некоторые сайты уже заблокированы. Однако на заборах указаны и адреса электронной почты, которыми могут воспользоваться подростки.
«Согласно гражданскому и жилищному кодексу, ответственность за эти надписи возлагается на собственника помещений. Очень странно, что в данном случае, нет никакой реакции», - говорит ростовчанин.
Ранее RostovGazeta сообщала, что почти три килограмма наркотиков гражданин Украины пытался пронести через границу Ростовской области.