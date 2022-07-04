В Ростовской области в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист 2 июля

2 июля около десяти часов вечера в Белой Калитве на Геологической улице произошло столкновение мотоцикла и автомобиля ВАЗ-21060. Мотоциклист хотел совершить обгон, однако не увидел автомобиль российской марки, поворачивающий налево. Сообщается, что мотоциклом управлял 15-летний школьник без водительских прав, а за рулем авто находился 57-летний мужчина.