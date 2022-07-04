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В Ростовской области в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист 2 июля

4 июля 06:52
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
В Белой Калитве Ростовской области 15-летний подросток пострадал в ДТП с участием другого авто, об этом сообщает ГИБДД по Ростовской области.

2 июля около десяти часов вечера в Белой Калитве на Геологической улице произошло столкновение мотоцикла и автомобиля ВАЗ-21060. Мотоциклист хотел совершить обгон, однако не увидел автомобиль российской марки, поворачивающий налево. Сообщается, что мотоциклом управлял 15-летний школьник без водительских прав, а за рулем авто находился 57-летний мужчина.

В дорожной аварии сильные травмы получил подросток. Сейчас он госпитализирован в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ГИБДД напоминает родителям подростков, что управлять транспортными средствами могут только лица, достигшие 18 лет и имеющие водительские права.

Ранее в Ростовской области на угнанном квадроцикле разбился водитель.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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