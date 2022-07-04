Жители Ростовской области пожаловались на приезд пожарных на возгорание через час

Posted 4 июля 2022, 14:16
Published 4 июля 2022, 14:16
Modified 1 октября, 15:32
Updated 1 октября, 15:32
По словам местных жителей, сегодня в хуторе Михайловка на улице Донская, 55 произошло возгорание. Причиной стал обгоревший провод линии электропередач, который упал на землю. От него загорелась трава. Под воздействием ветра пожар быстро перекинулся на стоящий рядом забор жилого дома и сарай.
«Улица очень узкая. Если бы мы ждали пожарников, и пожар оперативно не потушили, выгорел бы весь частный сектор», - рассказывают очевидцы происшествия.
Они отмечают, что потушить пожар помогли специалисты из лесничества.
«В лесничестве есть своя пожарная машина. Но тушить пожары в частном секторе не входит в их задачи. А три пожарные машины прибыли лишь через час», - возмущаются местные жители.
Они добавляют, что из-за неспешности пожарных, обращаться в лесничество с просьбой о тушении пожара стало уже традицией.
«Недавно в хуторе был пожар, и тоже тушил лесхоз. Пожарники также приехали через час на все готовое. Возможно, это зависит от главы. Раньше, наш руководитель первым прибегал на место возгорания. А теперь глава новый, к нему на прием не попасть, и даже не дозвониться», - делятся мнением хуторяне.
Ранее RostovGazeta сообщала, что разъяснительные беседы с населением Ростовской области о профилактике пожаров доверили проводить байкерам.
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