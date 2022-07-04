Жители Ростовской области пожаловались на приезд пожарных на возгорание через час

«Недавно в хуторе был пожар, и тоже тушил лесхоз. Пожарники также приехали через час на все готовое. Возможно, это зависит от главы. Раньше, наш руководитель первым прибегал на место возгорания. А теперь глава новый, к нему на прием не попасть, и даже не дозвониться», - делятся мнением хуторяне.