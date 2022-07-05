«Лечение страхом»: жительница Ростовской области обвиняет врачей в смерти матери

«После этого врачи пришли к выводу, что мама выдумала про головную боль. Врач так ей и заявила, дескать, „если не прекратите сочинять про головную боль, мы вызовем психушку и отправим вас туда“. А мы уже сталкивались с подобным. До этого умерла моя тетя. Год назад соседка тоже закончила в психушке — у нее был инсульт, после которого ее и отправили туда, — говорит Ольга Иконникова. — Поэтому услышав про психушку, мама боялась жаловаться врачам на мучившие ее головные боли. Она же была разумным человеком. В 90-е годы работала в администрации Таганрога. И в этой больнице работала заместителем главврача по экономике».