«Лечение страхом»: жительница Ростовской области обвиняет врачей в смерти матери

Posted 5 июля 2022,, 13:58
Published 5 июля 2022,, 13:58
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Чего боится пациент
В июне 2021 года состояние здоровья 65-летней жительницы Таганрога Антонины Иконниковой резко ухудшилось. Начались сильные головные боли. Критических показателей достигло артериальное давление. Дочь вызвала бригаду скорой помощи, которая госпитализировала женщину в кардиологическое отделение ГБСМП.
«Лечение в больнице не помогло. Когда срок истек, маму выписали. Назначили дома пить таблетки, но ее состояние не улучшалось. Головные боли были просто дичайшими. Подумав, что высокое давление может привести к инсульту, мы снова вызвали скорую. На этот раз ее положили в неврологию», — рассказывает Ольга Иконникова.
По ее словам, сделанное пожилой женщине МРТ головы не выявило никаких патологий.
«После этого врачи пришли к выводу, что мама выдумала про головную боль. Врач так ей и заявила, дескать, „если не прекратите сочинять про головную боль, мы вызовем психушку и отправим вас туда“. А мы уже сталкивались с подобным. До этого умерла моя тетя. Год назад соседка тоже закончила в психушке — у нее был инсульт, после которого ее и отправили туда, — говорит Ольга Иконникова. — Поэтому услышав про психушку, мама боялась жаловаться врачам на мучившие ее головные боли. Она же была разумным человеком. В 90-е годы работала в администрации Таганрога. И в этой больнице работала заместителем главврача по экономике».
После проведенного курса лечения в больнице, пациентку выписали. Но ее состояние здоровья якобы не улучшалось. К невыносимым головным болям добавилась рвота. Дочь рассказывает, что скорую помощь приходилось вызывать каждый день.
«От болей мама уже не могла спать, почти ничего не ела, находилась в полусознательном состоянии», — объясняет Ольга Иконникова.
«Неожиданная» смерть
В очередной приезд бригада скорой помощи приняла решение госпитализировать пациентку в больницу.
«Ее снова положили в неврологию к тому самому врачу, которая угрожала психушкой. Доктор не изменила свое мнение. Все также утверждала, что мама у нас — псих, и ее надо отправить в психиатрическую лечебницу», — вспоминает Ольга Иконникова.
Пожилую женщину положили в палату интенсивной терапии. Но никаких улучшений в ее состоянии здоровья, родные не наблюдали.
«Вечером у нее взяли анализы, чтобы понять причину ее состояния здоровья. Оказалось, что в крови понижен калий и натрий. Врачи говорили, что к этому привели таблетки, которыми ее пичкали, и постоянная рвота, которая возникла из-за интоксикации. Маму перевели в реанимацию. Там она была не самой тяжелой пациенткой. А мы, наконец-таки нашли знакомых и собирались перевезти ее в Ростов для оказания квалифицированной медицинской помощи. Но врач нам сообщил, что она „неожиданно умерла“, — делится дочь.
Иконникова добавляет, что у ее матери не было коронавируса, инфаркта или инсульта.
«У моей мамы обострилась гипертония. Здесь нужна была умеренная терапия, а совсем не то, что ей вливали. В результате, причиной смерти стал отек головного мозга», — говорит Ольга Иконникова.
По информации патологоанатомического вскрытия, к отеку мозга привела энцефалопатия.
«Но позвольте. Любой человек знает, что от энцефалопатии никто не умирает. Что это за диагноз?» — недоумевает Ольга Иконникова.
Сорок вопросов
Она уверенна в том, что ее 65-летней матери можно было помочь, а к смерти привело неправильное лечение. С этим заявлением Иконникова обратилась в правоохранительные органы.
«Врачи не хотели давать мне документы. Еле-еле удалось выбить их, сфотографировать. В августе 2021 года документы были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Тогда, вместе с адвокатом и судмедэкспертом, мы составили сорок вопросов для будущей экспертизы. В том числе попросили указать страницу в учебнике, где написано, что от энцефалопатии человек может умереть, — говорит Ольга Иконникова. — Но, видимо, эксперты не хотят отвечать на наши вопросы. Результатов экспертизы нет до сих пор».
Собеседница добавляет, что написала огромное количество жалоб на бездействие в расследовании. Она задумывается о том, чтобы самостоятельно, платно, провести экспертизу в другом городе. Свое решение спикер объясняет недоверием к Ростовской области.
«Я просила провести проверку работы больницы, ведь наш такой случай — не единичный. Но расследование не движется. На нашу жалобу Москва пересылает документы в Ростовскую область, где нам отвечают отписками. Не помогло и обращение к депутатам. Ничего не проводится, ничего не делается. Очевидно же, что намеренно тянут время. Ведь средний срок привлечения к ответственности по таким преступлениям — два года. У нас прошел уже год. И мы по-прежнему топчемся на месте», — сообщает Ольга Иконникова.
Получить комментарий лечащего доктора и заведующей неврологического отделения, которые год назад лечили в БСПМ Таганрога Антонину Иконникову, корреспонденту RostovGazeta не удалось. Эти врачи уже не работают в отделении неврологии. А на просьбу журналиста пообщаться с кем-то из докторов, которые работали летом 2021 года и были очевидцами лечения пожилой женщины, в больнице ответили отказом.
«У нас сейчас очень большая загруженность, нам не до разговоров по телефону», — подчеркнули в больнице.