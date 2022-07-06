Актер Марат Башаров приехал в Ростов, чтобы купить моторную лодку

Posted 6 июля 2022, 16:00
Published 6 июля 2022, 16:00
Modified 1 октября, 15:09
Updated 1 октября, 15:09
Актер Марат Башаров посетил донскую столицу. Сообщается, что приехал за моторной лодкой ростовского производителя. Актер уже опробовал транспортное средство, прокатившись на катере по Дону.
Сообщается, что он якобы остался доволен качеством лодки, которая ему необходима в работе над новым проектом, пишут СМИ.
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