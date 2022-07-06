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Posted 6 июля 2022, 16:00

Published 6 июля 2022, 16:00

Modified 1 октября, 15:09

Updated 1 октября, 15:09

Актер Марат Башаров приехал в Ростов, чтобы купить моторную лодку

6 июля 2022, 16:00
Актер театра и кино Марат Башаров приехал в Ростов-на-Дону для покупки катера. Об этом пишет издание «Комсомольская правда».

Актер Марат Башаров посетил донскую столицу. Сообщается, что приехал за моторной лодкой ростовского производителя. Актер уже опробовал транспортное средство, прокатившись на катере по Дону.

Сообщается, что он якобы остался доволен качеством лодки, которая ему необходима в работе над новым проектом, пишут СМИ.

Ранее актер Павел Деревянко провел зарядку в своем родном городе Таганроге. Мероприятие получило название «Зарядка с чемпионом». До этого юморист Семен Слепаков рассказал, как ему удалось убедить ростовчанина Павла Деревянко отрастить усы.

#Алина Заярная#Общество#Новости
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