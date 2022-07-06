В России сообщили о стоимости "параллельных" гаджетов

Кроме того, ввезенные гаджеты могут требовать переустановки ПО, их клавиатуры могут не иметь кириллических символов, а смартфоны – не работать с отечественными операторами. Вопрос о гарантийном обслуживании и контролировании оригинальности товаров также остается открытым.