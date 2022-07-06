В России сообщили о стоимости "параллельных" гаджетов

Posted 6 июля 2022,, 14:50
Published 6 июля 2022,, 14:50
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Параллельный импорт позволит продавать на территории России товары, предназначенные изначально для жителей других стран. По данным участников рынка, стоимость такой техники будет на 5–70% ниже, чем ее «российских» версий.
Но это касается не всех товаров – например, смартфоны и планшеты из ОАЭ покупать действительно выгодно, а вот автозапчасти, импортируемые оттуда, обойдутся вдвое дороже, пишет news.ru.
Кроме того, ввезенные гаджеты могут требовать переустановки ПО, их клавиатуры могут не иметь кириллических символов, а смартфоны – не работать с отечественными операторами. Вопрос о гарантийном обслуживании и контролировании оригинальности товаров также остается открытым.
Ранее сообщали, что салоны re:Store уже ввозят iPhone и MacBook по «параллельной программе». Inventive Retail Group, включающие Lego, re:Store и Nike подтвердили, что в продаже есть товары, поступившие в июне текущего года. На маркетплейсе Wildberries также имеется продукция Apple, ввезенная по параллельному импорту.