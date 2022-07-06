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Posted 6 июля 2022,, 14:50

Published 6 июля 2022,, 14:50

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В России сообщили о стоимости "параллельных" гаджетов

6 июля 2022, 14:50
Наши соотечественники смогут получить выгоду до 70% при покупке гаджетов, ввозимых по параллельному импорту.

Параллельный импорт позволит продавать на территории России товары, предназначенные изначально для жителей других стран. По данным участников рынка, стоимость такой техники будет на 5–70% ниже, чем ее «российских» версий.

Но это касается не всех товаров – например, смартфоны и планшеты из ОАЭ покупать действительно выгодно, а вот автозапчасти, импортируемые оттуда, обойдутся вдвое дороже, пишет news.ru.

Кроме того, ввезенные гаджеты могут требовать переустановки ПО, их клавиатуры могут не иметь кириллических символов, а смартфоны – не работать с отечественными операторами. Вопрос о гарантийном обслуживании и контролировании оригинальности товаров также остается открытым.

Ранее сообщали, что салоны re:Store уже ввозят iPhone и MacBook по «параллельной программе». Inventive Retail Group, включающие Lego, re:Store и Nike подтвердили, что в продаже есть товары, поступившие в июне текущего года. На маркетплейсе Wildberries также имеется продукция Apple, ввезенная по параллельному импорту.

#Общество#Новости
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