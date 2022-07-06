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Posted 6 июля 2022, 07:18

Published 6 июля 2022, 07:18

Modified 11 сентября 2022, 09:27

Updated 11 сентября 2022, 09:27

фото для иллюстрации

В Ростовской области трем детям-сиротам выдали непригодные для проживания квартиры

6 июля 2022, 07:18
Фото: 1MI. фото для иллюстрации
В Ростовской области власти Кагальницкого района выдали сиротам непригодные для проживания квартиры, сообщили в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство провело проверку после поступивших жалоб. Оказалось, что трое сирот получили квартиры, жить в которых невозможно.

Тогда прокуратура через суд потребовала от властей предоставить благоустроенное жилье. Все требования удовлетворили.

После этого сироты получили нормальное жилье. А в отношении сотрудников администрации и застройщика завели уголовные дела.

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#Илья Протвинов#Новости
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