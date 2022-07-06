В Ростовской области трем детям-сиротам выдали непригодные для проживания квартиры

Posted 6 июля 2022, 07:18
Published 6 июля 2022, 07:18
Modified 11 сентября 2022, 09:27
Updated 11 сентября 2022, 09:27
Надзорное ведомство провело проверку после поступивших жалоб. Оказалось, что трое сирот получили квартиры, жить в которых невозможно.
Тогда прокуратура через суд потребовала от властей предоставить благоустроенное жилье. Все требования удовлетворили.
После этого сироты получили нормальное жилье. А в отношении сотрудников администрации и застройщика завели уголовные дела.
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