В Ростовской области в реке утонул 14-летний подросток 5 июля

В Ростовской области во вторник, 5 июля, около 14.00 мск у поселка Сосны в Нижнепоповском сельском поселении погиб несовершеннолетний. Сообщается, что мальчик 14 лет купался на пляже, необорудованном для купания, что привело его к гибели.