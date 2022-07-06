В Ростовской области в реке утонул 14-летний подросток 5 июля

В Ростовской области во вторник, 5 июля, около 14.00 мск у поселка Сосны в Нижнепоповском сельском поселении погиб несовершеннолетний. Сообщается, что мальчик 14 лет купался на пляже, необорудованном для купания, что привело его к гибели.
По словам источника издания подросток с его друзьями прыгали со скалы в реку, но мальчик почувствовал себя плохо, и в какой-то момент товарищи потеряли его из виду.
После безуспешных поисков подростки вызвали экстренные службы для поиска пропавшего, позднее тело мальчика было обнаружено спасателями.
Сейчас прокуратура Белокалитвинского района проводит проверку для выяснения обстоятельств гибели мальчика.
Ранее спасатели рассказали жителям Ростовской области, как не подвергнуть свою жизнь опасности во время купания в водоемах.