rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Ростовской области ликвидировали штаб по аксайским рынкам Бабаевых 22 июня

6 июля 09:25
Фото: Торговые Комплексы РОСТОВА / youtube.com
В конце июня вышло распоряжение губернатора Василия Голубева, официально прекратившего деятельность штаба по вопросам работы аксайских рынков, документ опубликовали на портале правительства региона.

Согласно тексту документа, опубликованного 22 июня, губернатор Ростовской области Василий Голубев приказал упразднить штаб, занимающегося вопросами приостановки торговой деятельности на территории Аксайского района.

Речь шла об аксайских рынках, закрывшихся из-за дела Бабаевых в апреле 2021 года. Семью Бабаевых и экс-главу администрации Аксайского района подозревали в организации ОПГ и махинациях с муниципальной землей.

Теперь штаб выполнил цели своего создания, а потому он прекращает существование, вместе с ним будут отменены постановление о его организации и приложения к нему.

Напомним, торговцев попросили покинуть бывшие торговые площади «Атланта» до 1 июня, а позднее стало известно, что на территориях бывших аксайских рынков запланирована стройка.

Материалы по теме
Крышевавшая аксайские рынки экс-зампрокурора района задержана по делу ОПГ БабаевыхВ Аксайском районе 1 июня сгорел торговый павильон рынка «Классик»Губернатор Голубев раскритиковал состояние придорожных рынков в Ростовской области
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00