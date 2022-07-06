Власти Ростовской области ликвидировали штаб по аксайским рынкам Бабаевых 22 июня

Согласно тексту документа, опубликованного 22 июня, губернатор Ростовской области Василий Голубев приказал упразднить штаб, занимающегося вопросами приостановки торговой деятельности на территории Аксайского района.
Речь шла об аксайских рынках, закрывшихся из-за дела Бабаевых в апреле 2021 года. Семью Бабаевых и экс-главу администрации Аксайского района подозревали в организации ОПГ и махинациях с муниципальной землей.
Теперь штаб выполнил цели своего создания, а потому он прекращает существование, вместе с ним будут отменены постановление о его организации и приложения к нему.