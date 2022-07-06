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Posted 6 июля 2022, 15:12

Published 6 июля 2022, 15:12

Modified 1 октября, 15:10

Updated 1 октября, 15:10

Власти Таганрога пожаловались на отсутствие продавцов на рынках города

6 июля 2022, 15:12
Таганрогские власти рассказали о полутора тысячах пустующих торговых мест на рынках города. Информация об этом появилась на сайте местной мэрии.

Администрация Таганрога Ростовской области разместила информацию о том, что на четырех сельскохозяйственных рынках города пустующими остаются 1552 торговые точки. Местные власти призвали предпринимателей воспользоваться этими местами для осуществления своей коммерческой деятельности.

Для связи с руководством рынков чиновники оставили на своем сайте номера телефонов и адреса всех торговых площадок.

Ранее стало известно, что молодые ростовские предприниматели смогут получить грант на развитие бизнеса.

#Алина Заярная#Экономика#Новости
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