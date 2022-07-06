Выводы ученых свидетельствуют об отсутствии негативного влияния РоАЭС на природу

Posted 6 июля 2022, 12:10
Published 6 июля 2022, 12:10
Modified 18 сентября 2022, 15:19
Updated 18 сентября 2022, 15:19
В зоне наблюдения взято более 500 проб почвы и растительности, проведено порядка 600 замеров воздуха на определение гамма-фона.
Вот уже более двадцати лет (с 2000 года) работу экологической экспедиции по контролю экологической обстановки вблизи Ростовской АЭС возглавляет заведующая лабораторией радиоэкологических исследований НИИ физики, кандидат химических наук, доцент кафедры технической физики ЮФУ Елена Бураева. Результаты научных исследований убедительно доказывают, что на протяжении всего периода наблюдения — с «допускового» периода Ростовской АЭС и до настоящего времени — количество радионуклидов в почве, а также радиационный фон остаются на уровне природных значений.
— Ещё до начала работы первого энергоблока Ростовской АЭС мы измерили и зафиксировали так называемый «нулевой фон», — поясняет Елена Бураева. — После 22-х лет наблюдений можно с уверенностью сказать, что Ростовская АЭС негативного воздействия на экосистемы донского края не оказывает.
Следующие заборы проб почвы, растительности и воздуха команда ученых и студентов ЮФУ проведет августе–сентябре, важно, чтобы в это время почва на исследуемой местности при минимальной вероятности дождей должна быть сухой. По окончании традиционных «полевых работ», участники экотура обещают провести брифинг и тематический «круглый стол», чтобы ознакомить общественность с результатами своих исследований.