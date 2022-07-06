Выводы ученых свидетельствуют об отсутствии негативного влияния РоАЭС на природу

Вот уже более двадцати лет (с 2000 года) работу экологической экспедиции по контролю экологической обстановки вблизи Ростовской АЭС возглавляет заведующая лабораторией радиоэкологических исследований НИИ физики, кандидат химических наук, доцент кафедры технической физики ЮФУ Елена Бураева. Результаты научных исследований убедительно доказывают, что на протяжении всего периода наблюдения — с «допускового» периода Ростовской АЭС и до настоящего времени — количество радионуклидов в почве, а также радиационный фон остаются на уровне природных значений.