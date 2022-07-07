Банк “Открытие”: музейный комплекс “Пушкинские горы” обрел “голос” и интернет

Напомним, что сегодня Пушкинский заповедник объединяет 62 объекта культурного наследия, в том числе объект культурного наследия “Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А. С. Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях в Пушкиногорском районе Псковской области” площадью 8608 га, а также 53 объекта культурного наследия федерального значения. В этом году 17 марта Пушкинский заповедник отметил 100-летний юбилей.