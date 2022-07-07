Банк “Открытие”: музейный комплекс “Пушкинские горы” обрел “голос” и интернет

Как отмечается, это стало возможным благодаря заключенному соглашению банка “Открытие” с крупнейшим российским телеком-оператором. Теперь посетителям музейного комплекса “Пушкинский заповедник” стали доступны услуги интернета на скорости до 100 Мбит/с. Об этом пишет newsnn.ru.
По словам президента - председателя правления банка Михаила Задорнова, банк “Открытие” усовершенствовал ИТ-инфраструктуру музея, установив новые рабочие станции и серверы. При этом на средства, выделенные банком в 2021-2022 годах, уже ведется реставрация предметов музейной коллекции. Реставраторы работают с графикой и живописью из собрания музея, возвращают голоса старинным часам.
“Надеюсь, наша поддержка сделает “Пушкинские Горы” еще популярнее”, - отметил глава банка.
Как заметил директор Пушкинского музея-заповедника Георгий Василевич, современные инструменты коммуникации - необходимое условие успешной музейной работы.
“Электронные путеводители, продажа билетов на расстоянии, навигация на территории музея-заповедника, а также доступность сайта и социальных сетей делают встречу посетителей с музеем яркой, запоминающейся, информационно насыщенной. Мы благодарим банк “Открытие”, наших друзей и партнеров, за подарок к 100-летию послереволюционного возрождения Пушкинского заповедника”, - сказал он.
Напомним, что сегодня Пушкинский заповедник объединяет 62 объекта культурного наследия, в том числе объект культурного наследия “Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А. С. Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях в Пушкиногорском районе Псковской области” площадью 8608 га, а также 53 объекта культурного наследия федерального значения. В этом году 17 марта Пушкинский заповедник отметил 100-летний юбилей.