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Банк “Открытие”: музейный комплекс “Пушкинские горы” обрел “голос” и интернет

7 июля 15:21
Фото: journal.tinkoff
В рамках проекта по обеспечению голосовой связью и высокоскоростным интернетом Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина “Михайловское”, а также к его столетнему юбилею банк “Открытие” обеспечил его доступом к современным телеком-услугам.

Как отмечается, это стало возможным благодаря заключенному соглашению банка “Открытие” с крупнейшим российским телеком-оператором. Теперь посетителям музейного комплекса “Пушкинский заповедник” стали доступны услуги интернета на скорости до 100 Мбит/с. Об этом пишет newsnn.ru.

По словам президента - председателя правления банка Михаила Задорнова, банк “Открытие” усовершенствовал ИТ-инфраструктуру музея, установив новые рабочие станции и серверы. При этом на средства, выделенные банком в 2021-2022 годах, уже ведется реставрация предметов музейной коллекции. Реставраторы работают с графикой и живописью из собрания музея, возвращают голоса старинным часам.

“Надеюсь, наша поддержка сделает “Пушкинские Горы” еще популярнее”, - отметил глава банка.

Как заметил директор Пушкинского музея-заповедника Георгий Василевич, современные инструменты коммуникации - необходимое условие успешной музейной работы.

“Электронные путеводители, продажа билетов на расстоянии, навигация на территории музея-заповедника, а также доступность сайта и социальных сетей делают встречу посетителей с музеем яркой, запоминающейся, информационно насыщенной. Мы благодарим банк “Открытие”, наших друзей и партнеров, за подарок к 100-летию послереволюционного возрождения Пушкинского заповедника”, - сказал он.

Напомним, что сегодня Пушкинский заповедник объединяет 62 объекта культурного наследия, в том числе объект культурного наследия “Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А. С. Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях в Пушкиногорском районе Псковской области” площадью 8608 га, а также 53 объекта культурного наследия федерального значения. В этом году 17 марта Пушкинский заповедник отметил 100-летний юбилей.

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