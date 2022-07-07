МегаФон признан лучшим мобильным оператором в России

В этом году компания МегаФон наряду с другими мобильными операторами России приняла участие в независимом исследовании, которое с января по июнь проводила международная компания Ookla®. По результатам этих исследований мобильная сеть МегаФон набрала максимальный балл за покрытие сети, продемонстрировав при этом самую высокую скорость мобильного интернета (более чем на 30% опередив по этому показателю ближайшего конкурента). В итоге - наивысшая награда и звание мобильной сети N1 в России.
Основанием для таких выводов послужили замеры скорости мобильного интернета, которые пользователи приложения Speedtest в течение всего периода исследования проводили на своих мобильных устройствах по всей России, а также данные приложения о покрытии сети.
Кстати, в этом году Ookla® впервые взялась за российских операторов, проведя обширную работу по проверке качества покрытия мобильных сетей. По этому критерию МегаФону не было равных. Интересно, что эксперты проанализировали огромное количество локаций площадью 100х100 метров в самых разных уголках страны, где были доступны услуги операторов, а также оценили качество сервисов, представленных в каждой локации, – 4Gи ниже. На основании двух показателей был дан заключительный результат. Всего для анализа по покрытию сети было сделано 1,6 млрд замеров на 2,2 млн мобильных устройств по всей территории страны.
Что касается оценки скорости мобильного интернета. В этом году Ookla изменила методологию подхода, использовав вместо средних показателей так называемые медианные, которые наиболее точно и достоверно отражают пользовательский опыт. Было сделано 6,3 млн замеров на 1,3 млн мобильных устройств. Вывод – у МегаФона самая высокая скорость мобильного интернета. Кстати, свое неизменное лидерство в скорости мобильный оператор удерживает вот уже шестой год подряд.
Для сведения: в этом году медианная скорость скачивания в сети МегаФона составила 25,01 Мбит/с, а медианная скорость загрузки данных —9,09 Мбит/с. Что касается крупных городов: в Москве медианная скорость скачивания достигла 41,73 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — 23,49 Мбит/с, Новосибирске — 26,30 Мбит/с, Ростове-на-Дону— 30,52 Мбит/с, Хабаровске — 24,80 Мбит/с, Казани — 24,08 Мбит/с, Челябинске — 26,17 Мбит/с.
- МегаФон традиционно уделяет особое внимание технологическому развитию. Мы раньше всех в России предлагаем нашим абонентам самые современные решения и стандарты связи. Так, за прошедший год мы первыми запустили на всей сети технологию VoLTE, гарантирующую лучшую скорость соединения и качество голосовых вызовов, а также предоставили её клиентам в международном роуминге. Мы используем все возможности, чтобы гарантировать качество мобильного интернета. Текущая скорость в нашей сети уже выше конкурентов и достаточна для большинства популярных сервисов. С переходом на новую сервисную модель управления трафиком мы смогли предложить абонентам опцию pre-5G, увеличивающую обычную скорость мобильного интернета еще до 50%. Мы рады, что исследования подтверждают эффективность наших шагов, и Ookla признала МегаФон оператором №1по покрытию и скорости мобильного интернета в России, - прокомментировал новость технический директор МегаФона Алексей Титов.
Над реализацией масштабной программы по развитию сети компания МегаФон работает постоянно. В прошлом году, например, достигнуты существенные улучшения в плане модернизации существующей инфраструктуры, продолжались работы по расширению покрытия (в том числе в сельской местности, труднодоступных районах, а также внутри зданий в городской черте).
Исследование подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета и в Ростовской области. Во втором квартале этого года оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе на 30%, доведя ее до 29,97 Мбит/с (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). И это лучший результат среди всех операторов связи.
МегаФон показал лучшие показатели по результатам более 60 тыс. тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в регионе. Независимые эксперты отмечают так же высокие скорости МегаФона в Аксае – 41,4 Мбит/с, Батайске – 47,64 Мбит/с, Новочеркасске – 50 Мбит/с, Шахтах – 53,36 Мбит/с, Таганроге – 52,99 Мбит/с и Волгодонске – 48,22 Мбит/с.
Свою лидирующую позицию в Ростовской области компания занимает благодаря неустанной работе по развитию инфраструктуры: только с начала 2022 года региональный оператор модернизировал и построил более 60 объектов связи.