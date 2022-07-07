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Posted 7 июля 2022, 12:04

Published 7 июля 2022, 12:04

Modified 11 сентября 2022, 16:20

Updated 11 сентября 2022, 16:20

Нашествие томатной моли началось в Ростовской области в июле

7 июля 2022, 12:04
В Азовском районе Ростовской области установили карантинную фитосанитарную зону, об этом сообщили в управлении регионального Россельхознадзора.

Сотрудники надзорного органа рассказали, что по результатам проверки фитосанитарного состояния возникла необходимость установить карантинную зону в Самарском, расположенном в Азовском районе региона. Причиной этого стало нашествие южноамериканской томатной моли, из-за присутствия насекомого в зону карантина попали 315 гектаров земли.

Томатная моль считается весьма опасным вредителем, поскольку в условиях жаркого климата она активно размножается и неприхотлива к еде. Наиболее опасным насекомое считается в стадии гусеницы, поскольку во время питания они заражают растения и снижают их иммунитет.

В случае активности этого вида под угрозой находится урожай не только томатов, но также картофеля, баклажанов, фасоли, перца и дынной груши.

Напомним, ранее в Ростовской области объявили о нашествии стрекоз,, а Россельхознадзор предсказал наплыв саранчи из других субъектов Российской Федерации.

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