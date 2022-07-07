Нашествие томатной моли началось в Ростовской области в июле

Posted 7 июля 2022, 12:04
Published 7 июля 2022, 12:04
Modified 11 сентября 2022, 16:20
Updated 11 сентября 2022, 16:20
Сотрудники надзорного органа рассказали, что по результатам проверки фитосанитарного состояния возникла необходимость установить карантинную зону в Самарском, расположенном в Азовском районе региона. Причиной этого стало нашествие южноамериканской томатной моли, из-за присутствия насекомого в зону карантина попали 315 гектаров земли.
Томатная моль считается весьма опасным вредителем, поскольку в условиях жаркого климата она активно размножается и неприхотлива к еде. Наиболее опасным насекомое считается в стадии гусеницы, поскольку во время питания они заражают растения и снижают их иммунитет.
В случае активности этого вида под угрозой находится урожай не только томатов, но также картофеля, баклажанов, фасоли, перца и дынной груши.