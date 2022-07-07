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Posted 7 июля 2022, 17:58

Published 7 июля 2022, 17:58

Modified 11 сентября 2022, 16:58

Updated 11 сентября 2022, 16:58

В Ростове восстановление третьего шар на улице Пушкинской возможно за счет горожан

7 июля 2022, 17:58
В Ростове открыли счет для сбора средств для восстановления третьего шара на улице Пушкинской, об этом сообщил портал 1Rnd.

В ходе заседания комиссии общественной палаты Ростова стало известно, что в городе откроют сбор пожертвований от горожан, желающих завершить композицию на улице Пушкинской третьим фонарем-шаром.

Всего на установку третьего шара композиции потребуется 12,3 миллиона рублей, этот расчет представил сын скульптора Анатолия Скнарина — автора шаров. Это на 3,3 миллиона больше, чем ранее сообщали власти города. В перечень работ, выполненных на эту сумму, войдут все этапы создания шара от эскиза до установки многотонной скульптуры.

Администрация Кировского района со своей стороны объявила, что поддержит работы и проведет благоустройство — наладит свет и подготовит площадку для установки шара, а в перспективе может и сделать одинаковые постаменты для каждого из трех шаров, разместив их на одном уровне.

Копию шара планируют закупить и установить в период с апреля по июнь 2023 года.

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