В Ростове восстановление третьего шар на улице Пушкинской возможно за счет горожан

Posted 7 июля 2022, 17:58
Published 7 июля 2022, 17:58
Modified 11 сентября 2022, 16:58
Updated 11 сентября 2022, 16:58
В ходе заседания комиссии общественной палаты Ростова стало известно, что в городе откроют сбор пожертвований от горожан, желающих завершить композицию на улице Пушкинской третьим фонарем-шаром.
Всего на установку третьего шара композиции потребуется 12,3 миллиона рублей, этот расчет представил сын скульптора Анатолия Скнарина — автора шаров. Это на 3,3 миллиона больше, чем ранее сообщали власти города. В перечень работ, выполненных на эту сумму, войдут все этапы создания шара от эскиза до установки многотонной скульптуры.
Администрация Кировского района со своей стороны объявила, что поддержит работы и проведет благоустройство — наладит свет и подготовит площадку для установки шара, а в перспективе может и сделать одинаковые постаменты для каждого из трех шаров, разместив их на одном уровне.
Копию шара планируют закупить и установить в период с апреля по июнь 2023 года.